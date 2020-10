Alarmstufe eins bei Red Bull Salzburg vor dem Wiedersehen mit dem Bullen-Schreck

Abwehrchef Maxi Wöber erklärt, warum Meister Red Bull Salzburg für den Auftakt in der Champions League bestens gerüstet ist.

An die bisher letzten Duelle gegen einen russischen Club hat Red Bull Salzburg keine besonders guten Erinnerungen. In der Gruppenphase der Europa League 2016/17 unterlagen die Bullen in Kleßheim Krasnodar mit 0:1. Und beim 1:1 im Rückspiel raubten die Russen den klar besseren Salzburgern mit einem Treffer in der 85. Minute den letzten Funken Hoffnung, doch noch die Gruppenphase überstehen zu können. Für den bitteren internationalen Abschied hatte Fedor Smolow gesorgt. Der Bullen-Schreck kann auch am Mittwoch wieder zum Albtraum ...