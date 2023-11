Albanien reicht Remis gegen Moldau zur EM-Teilnahme

Albaniens Fußball-Nationalmannschaft ist bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr dabei. Den vom Brasilianer Sylvinho trainierten Albanern reichte am Freitagabend ein 1:1 in der Republik Moldau, um in ihrer Gruppe nicht mehr aus den Top zwei zu fallen. Das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage in der EM-Qualifikation sicherte Sokol Cikalleshi (25.) mit einem in der ersten Halbzeit verwandelten Elfmeter, Vladislav Baboglo (87.) gelang erst in den Schlussminuten der Ausgleich.

BILD: SN/APA/AFP/ELENA COVALENCO Torschütze Cikalleshi (l.) jubelt mit Teamkollegen