Aleksandar Dragovic jubelt über Gruppensieg mit Roter Stern Belgrad

Für die ÖFB-Legionäre war die Gruppenphase in Europa und Conference League großteils sehr erfolgreich.

Über den Gruppe-F-Sieg in der Europa League durfte Aleksandar Dragovic jubeln. Roter Stern Belgrad verteidigte die Spitzenposition mit einem 1:1 bei Verfolger Sporting Braga erfolgreich. Nach dem Führungstreffer von Galeno (52.) sorgte Belgrads Aleksandar Katai (70.) ebenfalls mit einem verwandelten Elfmeter für die Punkteteilung. Dragovic spielte als Abwehrchef durch. Auch die Portugiesen sind weiter im Bewerb vertreten. "Gruppensieger, das hätte sich glaube ich keiner gedacht, das ist phänomenal. Unglaublich, was wir da geleistet haben, wir haben sehr gut verteidigt", resümierte der ÖFB-Teamverteidiger.

ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene erlebte mit PSV Eindhoven einen Rückschlag. Die Niederländer unterlagen Real Sociedad mit 0:3 und muss als Dritter in die Conference League. Der Elfmeter zum 0:1 resultierte aus einem Handspiel von Mwene, der bis zur 68. Minute im Einsatz war.

Eintracht Frankfurt reichte in der Gruppe D ein Heim-1:1 gegen Fenerbahce Istanbul zu Platz eins. Djibril Sow traf für die Hessen (29.), der Ex-Salzburger Mergim Berisha gelang der Ausgleich für die Türken (42.). Eintracht-Coach Oliver Glasner ließ die beiden ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker auf der Bank.

In der Gruppe G holte Ferencvaros Budapest mit Trainer Peter Stöger mit einem 1:0 gegen ein "B-Team" von Pool-Gewinner Bayer Leverkusen zum Abschluss immerhin die ersten Punkte. Zum Matchwinner avancierte Aissa Laidouni erst in der 82. Minute. Bei Leverkusen stand Julian Baumgartlinger noch nicht wieder im Kader.

AS Roma hat die Gruppenphase der Fußball-Conference-League auf Platz eins abgeschlossen. Die Truppe von Jose Mourinho feierte am Donnerstag in Pool C einen 3:2-Auswärtssieg gegen Schlusslicht ZSKA Sofia und blieb damit einen Punkt vor Bodö/Glimt, das bei Sorja Luhansk nur ein 1:1 erreichte. Auf der Strecke blieb Union Berlin mit ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel.

Der deutsche Bundesligist holte gegen Slavia Prag zu Hause nur ein 1:1 und wurde damit in der Gruppe E Dritter. Als Pool-Sieger war bereits Feyenoord Rotterdam festgestanden, der niederländische Club setzte sich ohne den angeschlagenen Gernot Trauner gegen Maccabi Haifa 2:1 durch.

Noch nicht fix war hingegen der Gewinner der Gruppe H. Der FC Basel mit Heinz Lindner im Tor und Karabach Agdam spielten darum im direkten Duell, das Basel mit 3:0 gewann. Ein Tor von Karabach, das die Fernsehbilder eindeutig belegten, wurde dabei in der ersten Hälfte nicht anerkannt. Weil es in der Conference League keinen Video-Assistenten gibt, konnte nicht festgestellt werden, dass der Ball schon weit hinter der Torlinie war.

Platz zwei in der Gruppe F ging an PAOK Saloniki mit den Ex-Rapidlern Stefan Schwab und Thomas Murg. Gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar gab es einen 2:0-Erfolg, Schwab erzielte in der 55. Minute das zweite Tor und Murg spielte durch.