"Als Fußballtrainer im Ausland hast du kein Leben"

Mit dem Salzburger Markus Hoffmann als Co-Trainer schaffte der krasse Außenseiter Union Berlin den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga.

Nach der starken Saison mit Aufsteiger Union Berlin befindet sich Markus Hoffmann derzeit auf Heimaturlaub in Salzburg. Im SN-Interview erklärt der 48-Jährige, wie es möglich war, mit dem Underdog die Liga zu halten, wo er sich während einer Saison entspannen kann und wie sich das Saisonfinish ohne Fans anfühlte.

Union Berlin war vor der Saison der krasse Außenseiter in der deutschen Bundesliga. War der Klassenerhalt für Sie realistisch? Markus Hoffmann: Eigentlich war es für mich nicht möglich, die Liga zu halten. Ich habe uns eine Chance von zehn Prozent gegeben. Finanziell sind wir sehr weit weg von fast allen Mannschaften. Wir haben Personalaufwand für das erste Team von 25 Millionen Euro. Frankfurt hat 92, Wolfsburg 131, sogar Freiburg hat 50.

Ab wann haben Sie geglaubt, dass es doch möglich ist, in der ersten Liga zu bleiben? Nach einigen Partien haben wir uns mit gegnerischen Spielern unterhalten. Die haben gesagt, dass es gegen uns extrem schwer zu spielen ist und keiner gern auf uns trifft. Nur Zweikämpfe, Luftkämpfe und viele lange Bälle. Da habe ich das erste Mal daran geglaubt, dass wir es schaffen können.

Was war der Schlüssel zum Erfolg? Unsere DNA ist es, eklig zu sein, und das haben wir auf den Platz gebracht. Wir haben nicht versucht mitzuspielen, sondern haben ihnen unser Spiel aufgezwungen. Das heißt: ganz hohes Pressing, ganz viel Druck, extrem kompakt sein und viele lange Bälle. Das taugt einer Mannschaft, die guten Fußball spielt, nicht. Und wir haben es geschafft, unsere Truppe von unserem Plan zu überzeugen.

War das der große Unterschied zum anderen großen Außenseiter? Paderborn wollte es mit attraktivem Fußball schaffen und ist am Ende als Letzter abgestiegen. Auf alle Fälle. Wir haben nicht immer schön gespielt. Paderborn hat sicher attraktiver gespielt, aber nicht die nötigen Punkte geholt. Unser Spielstil wird aber von vielen Leuten in ganz Deutschland gern gesehen. Die Fans wollen Spieler, die an die Grenzen gehen und Emotionen zeigen. Als Zuschauer stumpfst du ab, wenn du 200 Spiele des FC Barcelona siehst, wo 400 Pässe gespielt werden, aber es keine Zweikämpfe gibt.



Im Fußball heißt es immer, dass für Aufsteiger die zweite Saison am schwersten ist. Sagen alle Leute, die Zahlen sagen etwas anderes. Die Statistik sagt, dass rund 60 Prozent der Aufsteiger im ersten Jahr wieder absteigen, im zweiten nur mehr rund 40 Prozent.

Funktioniert es mit demselben Spielstil wieder? Nein. Wir werden uns weiterentwickeln müssen. Die Gegner werden sich auf uns einstellen und Möglichkeiten finden, wie sie uns schlagen können. Wenn wir unsere Strategie nicht weiterentwickeln, dann steigen wir ab. Wir werden sicher mehr Fußball spielen müssen als in der ersten Saison. Wir dürfen aber nicht glauben, dass wir jetzt Dortmund oder Bayern sind.

Nach der langen Coronapause wurde die Saison ohne Fans in den Stadien fertig gespielt. Macht das Coachen ohne Stimmung noch Spaß? Die ersten drei Spiele war es eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Da haben die Spiele auch nicht so Spaß gemacht wie sonst. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das erste Spiel ohne Fans hat sich angefühlt wie ein Freundschaftsspiel.

Wie schafft man es, dass die Mannschaft die Partien nicht als Freundschaftsspiel sieht, sondern voll fokussiert und motiviert am Platz steht? Das hat sich bei uns entwickelt. Wir haben sicher zwei, drei Spiele gebraucht, um uns an die neue Situation zu gewöhnen.

Die Belastung und der Druck für die Spieler, aber auch die Trainer sind in der deutschen Bundesliga sehr hoch. Wie lang wollen Sie diesen Job noch ausüben? Solange ich mich gut fühle und Spaß habe. Eines weiß ich aber: Mit 70 Jahren werde ich nicht mehr am Fußballplatz stehen.

Wie sieht das Leben eines Trainers während einer Saison aus? Als Fußballtrainer im Ausland hast du kein Leben. Richtig entspannen kannst du nur in der Sommerpause. Das Einzige, was Urs Fischer und ich ab und zu machen, ist, dass wir am Abend noch 45 Minuten nach Brandenburg fahren und eine Stunde Fliegen fischen gehen. Das machen wir schon einige Jahre. Da reden wir auch nicht über Fußball.