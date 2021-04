Als Rapid noch siegte und das Debüt von Erling Haaland bei Red Bull Salzburg völlig danebenging

Dortmund-Star Erling Haaland feierte 2019 gegen Rapid sein Debüt für Red Bull Salzburg. Damals siegten die Hütteldorfer. Zum bisher letzten Mal.

Als Trainer von Red Bull Salzburg hat Jesse Marsch noch kein Spiel gegen Österreichs Rekordmeister Rapid verloren. Der US-Amerikaner fand mit den Bullen immer die richtige Antwort, gleichgültig welchen Schachzug sich die Hütteldorfer auch ausgedacht hatten. Der letzte Sieg der Hütteldorfer gegen Andreas Ulmer und Co. liegt auch schon über zwei Jahre zurück. Am 24. Februar 2019 jubelte Rapid aber auch nur deshalb, weil Salzburg André Ramalho nach einer Gelb-Roten Karte durch Platzverweis frühzeitig verlor. Bemerkenswert an dieser Niederlage war auch, dass Erling Haaland sein Debüt bei Salzburg gab. Er durfte in den letzten 13 Minuten auf das Feld, konnte aber nichts Entscheidendes bewegen.

Damals stand Maximilian Wöber auch noch nicht bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Der Ex-Rapidler kam erst im Sommer 2019 zu den Bullen und betonte vor dem Topspiel am Sonntag gegen seinen Ex-Club: "Diese Statistik mit einer tollen Serie ohne Niederlage schaut auf dem Papier super aus, hilft uns aber auf dem grünen Rasen nicht. Wie man zuletzt gesehen hat, ist Rapid sehr gut drauf und im Prinzip schon die ganze Saison recht nah an uns dran. Ich gehe also davon aus, dass es am Sonntag eine offene Partie wird, bei der wir eine absolute Topleistung brauchen werden", sagte der Innenverteidiger. Wöber und seine Defensivkollegen ließen in den vergangenen Wochen nur wenige Chancen der Gegner zu. Der Serienmeister gewann auch aufgrund der kompakten Spielweise zehn der ersten elf Bundesliga-Spiele im Frühjahr 2021. Das war zuletzt dem FC Tirol 1996 gelungen. Elf Siege in den ersten zwölf Begegnungen eines Kalenderjahres gelangen noch keinem Club in Österreich.