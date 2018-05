"Altes und hässliches" Juventus wieder Meister

Juventus Turin bricht einen Rekord nach dem anderen und ist zum siebenten Mal in Serie italienischer Fußball-Meister. In den wichtigsten europäischen Ligen ist das sonst noch keinem Club gelungen. Mit einem 0:0 bei der AS Roma vollendeten die Bianconeri am Sonntag auch das vierte Double in Folge.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Juve feiert den siebenten Scudetto in Folge