Analyse zu Red Bull Salzburg: Mehr als ein Sieg

Red Bull Salzburg hat beim 1:0 gegen Dinamo Zagreb mit einem alten Missverständnis aufgeräumt. Dieses Team kann auch verteidigen.

Halbzeit in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League - und Red Bull Salzburg ist Tabellenführer. Wer hätte das gedacht bei so namhaften Gegnern wie Chelsea, AC Milan und Dinamo Zagreb. Als einziges Team in Gruppe E sind die Bullen nach drei Spieltagen noch ungeschlagen und das hat einen Grund: Das Pressing-Ungeheuer Salzburg hat sich unter Trainer Matthias Jaissle zu einem Abwehr-Bollwerk gewandelt. Ganz nach dem Motto: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Oder eben auch Champions-League-Gruppen.

Spektakel muss nicht ...