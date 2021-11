Andreas Ulmer im SN-Interview:"Würde gern weiter für Red Bull Salzburg spielen"

Bullen-Kapitän Andreas Ulmer spricht vor dem Champions-League-Duell in Wolfsburg erstmals über seine ungeklärte Vertragssituation. Und er verrät, warum es mit 36 Jahren immer noch sein Traumberuf ist, Fußballprofi zu sein.

Zum Geburtstag am Samstag gab es (nur) einen Punkt bei der SV Ried, am Sonntag Kaffee und Kuchen im Kreis der Familie und am Montag ging es im Mannschaftsflieger schon zum Champions-League-Hit nach Wolfsburg: Andreas Ulmer, Kapitän und Rekordspieler von Red Bull Salzburg, erlebt mit 36 Jahren turbulente Tage. Mit einem Sieg am Dienstag (18.45 Uhr) können seine Bullen den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Königsklasse fixieren, außerdem sollten sich schon bald die Weichen für seine persönliche Zukunft stellen.

...