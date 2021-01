"Angst vor der Zukunft" beim FC Barcelona

In diesen Wintertagen fällt die Temperatur in Barcelona auch nachts nur selten unter zehn Grad. Trotzdem zittern angeblich viele Fußballprofis beim FC Barcelona. Schuld sind demnach Berichte über eine Finanzkrise von bisher ungeahntem Ausmaß im Club. "In der Umkleidekabine herrscht Angst vor der Zukunft", titelte am Mittwoch die Fachzeitung "Sport". Gibt es bald kein Geld mehr für die zum Teil astronomischen Gehälter oder teure Transfers, um die sportliche Krise zu meistern?

SN/APA (AFP)/CRISTINA QUICLER Lionel Messi steht bei Barca vor dem Abschied