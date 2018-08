Ansturm auf Fußballtickets: Fans nach stundenlangem Anstehen verärgert

Red-Bull-Fans brauchten am Freitag viel Geduld. Wer für das Champions-League-Rückspiel am Mittwochabend gegen Belgrad Tickets wollte, musste stundenlang in der Schlange anstehen.

Hunderte Fußballfans hatten am Freitag um 9 Uhr dasselbe Ziel: Karten für das Rückspiel von Red Bull Salzburg gegen FK Roter Stern Belgrad am Mittwoch zu kaufen. Was folgte, waren lange Schlangen vor dem Ticketshop rund um das Stadion und verärgerte Fans.

Ein 54-jähriger Walser, der um 9 Uhr noch schnell zwei Karten kaufen wollte, hielt seine Tickets um 13.30 Uhr noch immer nicht in Händen. "Es geht so langsam voran. Ein paar Leute vor mir haben bereits aufgegeben, die sind wieder heim gefahren vor lauter Frust. Andere erzählen, sie haben jetzt den Tagdienst mit dem Nachtdienst getauscht, weil alles so lange dauert. Die Leute sind richtig sauer. Das ist Chaos pur - dann muss ich eben mehr Kassen öffnen. Aber dieser Zustand ist Red Bull nicht würdig." Vor allem viele Serben hätten am Freitag versucht, Tickets zu bekommen. Auch Mütter mit Kindern mussten stundenlang in der Schlange warten, bis sie den Ticketschalter erreichten.

SN/sn Die Schlange vor dem Ticketshop reichte weit zurück.

Der Vorverkauf war bis Donnerstag nur für Dauerkartenbesitzer sowie Fanclub- und Bullidikidz-Club-Mitglieder geöffnet. Erst am Freitag konnten alle anderen Fans zuschlagen. Wobei es keine Online-Verkauf gab. Als einzige Option blieb das Anstehen vor dem Stadion-Ticketshop. Die Preise für die normalen Ränge belaufen sich auf 24 bis 37 Euro für Erwachsene. Christian Kircher, Sprecher von Red Bull, sagte am Freitag: "Wir sind jetzt erstmals im freien Verkauf. Der Run auf die Tickets ist riesig. Alle verfügbaren Kassen sind offen." Der Verkauf vor Ort nehme eben eine gewisse Zeit in Anspruch, weil das Interesse dermaßen groß sei. Bei Red Bull heißt es, dass man davon ausgehe, bis Freitagabend 20.000 Tickets verkauft zu haben. Ausverkauft wäre das Spiel am Mittwoch mit 29.520 verkauften Karten. Dass die Mannschaft vor vollem Haus spielen wird, davon kann man nach dem Ansturm am Freitag ausgehen.

Nach mehr als fünf Stunden in der Schlange hatte auch der 54-jährige Walser endlich seine zwei Tickets gekauft. Ein Ende der Warteschlange vor dem Stadion war da noch nicht in Sicht.

Quelle: SN