Arabische Teams bei "Heim"-WM erneut in Außenseiterrolle

Erstmals findet heuer die FIFA-Weltmeisterschaft im arabischen Raum statt. Die Fußballwelt wird ab 20. November ihre Aufmerksamkeit für vier Wochen nach Katar richten. Sportlich ist die Bilanz arabischer Länder bei WM-Endrunden bisher bescheiden: Zehn Siege aus 76 Spielen insgesamt und nur drei Achtelfinali, wenn eine WM in Gruppen gespielt wurde, stehen zu Buche. Auch heuer zählen die vier Teilnehmer zu den Außenseitern.

Gastgeber Katar ist erstmals bei einer WM-Endrunde dabei. Das bisher mit Abstand kleinste Austragungsland einer Fußball-Weltmeisterschaft nimmt dabei sportlich gesehen trotz Heimvorteil eine krasse Außenseiterrolle ein. Obwohl Katar in den jüngsten Testspielen durchaus anschauliche Leistungen brachte, wäre der Aufstieg ins Achtelfinale bei den Gruppengegnern Niederlande, Senegal und Ecuador eine riesige Sensation.

Im Aufgebot des spanischen Teamchefs Felix Sanchez Bas stehen ausschließlich auf der großen Fußballbühne unerfahrene Spieler, von denen kein einziger bei einem europäischen Club unter Vertrag steht. Den Einbürgerungsversuchen Katars, wie sie in der jüngeren Vergangenheit in anderen Sportarten praktiziert wurden, schob die FIFA bereits 2004 mit einem Beschluss den Riegel vor. Auslöser des Urteils war die Absicht der Brasilianer Ailton und Dede, für den Golfstaat zu spielen.

Katar ist das neunte Land aus dem arabischen Raum, das an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Zuvor gelang dies neben Algerien, Ägypten, Kuwait, Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch den für die kommende Endrunde qualifizierten Nationen Saudi-Arabien, Marokko und Tunesien.

Diese drei teilnehmenden Länder weisen im Vergleich zu Katar schon etwas mehr Historie bei Weltmeisterschaften auf. Saudi-Arabien, Marokko und Tunesien qualifizierten sich jeweils zum sechsten Mal für eine WM-Endrunde, sie waren allesamt auch 2018 in Russland dabei. Größere Erfolge blieben bisher aus. Marokko (1986) und Saudi-Arabien (1994) schafften je einmal den Sprung ins Achtelfinale, Tunesien scheiterte bei jedem Antreten in der Gruppenphase.

Die von den Namen her wohl bekannteste Mannschaft des arabischen Raums stellt Marokko. Mit Achraf Hakimi (PSG), Hakim Ziyech (Chelsea) und Noussair Mazraoui (Bayern München) stehen drei Spieler von absoluten Top-Teams im Aufgebot von Trainer Walid Regragui, der den Posten erst im August diesen Jahres übernommen hat. Für Ziyech und Mazraoui bot der Trainerwechsel eine neue Chance, da sie unter Vorgänger Vahid Halilhodzic aufgrund disziplinärer Gründe zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden waren.

"Wir wollen Großes erreichen", sagte Regragui bei seinem Amtsantritt auch in Bezug auf die bevorstehende Weltmeisterschaft. Die Testspiele gegen Chile (2:0) und Paraguay (0:0) verliefen durchaus vielversprechend, bei der Endrunde warten allerdings andere Kaliber wie Kroatien und Belgien.

In Gruppe C mit Argentinien, Polen und Mexiko gilt Saudi-Arabien als krasser Außenseiter, an ein überraschendes Weiterkommen wie im Jahr 1994 glauben nur wenige. Trainiert wird die Auswahl von Herve Renard, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Russland mit Marokko in der Gruppenphase scheiterte. Der Franzose gibt eine offensive und direkte Spielweise vor, die in der erfolgreichen WM-Qualifikation ihre Früchte trug.

Die Ergebnisse der Testspiele in den vergangenen Monaten geben aber keinen Grund zu Optimismus. In den jüngsten sieben Spielen gelangen nur ein Sieg und zwei Tore. Der Schlüsselspieler in einer unbekannten Truppe ist Offensivakteur Salem Al-Dawsari.

Ebenfalls wohl übermächtige Gegner erwarten Tunesien im Kampf um den erstmaligen Achtelfinaleinzug bei einer Weltmeisterschaft. Frankreich und Dänemark sind die großen Aufstiegsfavoriten in Gruppe D. Die Tunesier galten bei bisherigen Turnieren oft als Defensivspezialisten und wollten durch Härte und Disziplin für eine Überraschung sorgen. Die Tunesier können auf stimmkräftige Unterstützung der rund 35.000 Menschen umfassenden tunesischen Gemeinde in Katar und vielen Landsleuten in den benachbarten Ländern zählen.

Trainiert wird die Mannschaft von Jalel Kadri, der beim Afrika Cup 2021 als ursprünglicher Co-Trainer ab dem Achtelfinale für den an Covid erkrankten Chefcoach Mondher Kebaier übernahm und nach dem Turnier trotz Aus im Viertelfinale als neuer Nationaltrainer bestätigt wurde. Zu den Säulen des Teams zählen der mittlerweile 32-jährige Offensivspieler Youssef Msakni, der auch als "tunesischer Messi" bezeichnet wird, sowie Köln-Legionär Ellyes Skhiri.