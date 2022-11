Argentinien mit angeschlagenem Dybala nach Katar

Lionel Messi soll Argentinien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zum Erfolg führen. Neben dem 35-jährigen Superstar von Paris St-Germain berief Teamchef Lionel Scaloni mit Angel di Maria (34) von Juventus Turin und Nicolas Otamendi (34) von Benfica Lissabon zwei weitere Routiniers in seinen am Freitag veröffentlichten 26-Mann-Kader. Nominiert wurde auch der seit Wochen verletzte Paulo Dybala.

SN/APA/AFP/ANDRES KUDACKI Messi will mit Argentinien auch in Katar jubeln