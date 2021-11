Argentinien und Brasilien trennen sich in WM-Quali torlos

Argentinien und Brasilien haben sich im südamerikanischen Gigantenduell in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 mit einem torlosen Unentschieden getrennt. In einem sehr intensiven Spiel im Estadio del Bicentenario in San Juan kamen beide Mannschaften zu wenigen Torchancen. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch: Die argentinische Nationalmannschaft und allen voran Superstar Lionel Messi versetzten die Fans in der Provinz in Ekstase.

