Arnautovic bei West-Ham-Pleite nicht schwerer verletzt

Die Rückkehr hat sich Marko Arnautovic sicher anders vorgestellt: Beim 0:3 von West Ham United bei Wolverhampton verletzte sich Österreichs Teamstürmer am Mittwochabend am rechten Fuß. Die Verletzung ist aber weniger schlimm als zu nächst befürchtet. Wie die BBC am Mittwoch berichtete, erlitt der ÖFB-Teamspieler eine Fußprellung und könnte schon am Montag gegen Liverpool wieder zum Einsatz kommen.

SN/APA (Archiv/AFP)/IAN KINGTON Arnautovic verletzte sich am rechten Fu§