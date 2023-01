Arnautovic fällt wegen Verletzung ein Monat lang aus

Wegen einer Verletzung muss ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic mindestens einen Monat lang pausieren. Dies berichtete die Tageszeitung "Corriere dello Sport" (Sonntagsausgabe). Wie sein italienischer Club Bologna mitteilte, hat sich Arnautovic im Auswärtsspiel gegen AS Roma (0:1) am Mittwoch eine Verstauchung des rechten Fußes zugezogen. Sein Zustand werde in etwa zehn Tagen erneut untersucht, hieß es weiters.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Bologna muss länger auf Arnautovic verzichten