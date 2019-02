Arnautovic für Samstag-Match gegen Crystal Palace wieder fit

Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic ist für das Samstag-Match von West Ham United in der Premier League gegen Crystal Palace wieder fit. Das bestätigte West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini am Donnerstag. Arnautovic hatte sich am 29. Jänner gegen Wolverhampton (0:3) einen Blessur am rechten Fuß zugezogen und deswegen am Montag gegen Liverpool (1:1) gefehlt.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Arnautovic wird wieder auflaufen