Arnautovic gegen Roma verletzt - Coach "nicht optimistisch"

Das Wiedersehen von Marko Arnautovic und seinem Ex-Trainer Jose Mourinho war am Mittwoch für den österreichischen Nationalteam-Kicker kein angenehmes. Der Bologna-Stürmer lag im Heimspiel gegen die AS Roma nach knapp einer Viertelstunde nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden und verlangte medizinische Hilfe. Der 32-Jährige, der in der italienischen Fußball-Meisterschaft bei sechs Toren hält, wurde in der 17. Minute ausgetauscht.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Kurzeinsatz für Marko Arnautovic (Archivbild)