Arnautovic schießt Bologna zu erstem Saisonsieg

Der FC Bologna hat dank Marko Arnautovic seinen ersten Saisonsieg in der italienischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Der Wiener erzielte am Sonntag beim 2:1-Heimsieg gegen ACF Fiorentina in der 62. Minute den Siegestreffer und führt die Torschützenliste der Serie A nach sechs Runden mit sechs Treffern. ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch, der am letzten Tag des Transferfensters von Hoffenheim geholt worden ist, gab sein Debüt für Bologna und spielte durch.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Arnautovic ist für Bologna weiter Torgarant