Arnautovic schießt West Ham zum FA-Cup-Sieg über Birmingham

Mit einem Tor nach nur 109 Sekunden hat Marko Arnautovic gegen Zweitligist Birmingham City den Grundstein für West Hams 2:0-(1:0)-Erfolg in der dritten Runde des englischen FA-Cups gelegt. Am Samstag wurde Österreichs Fußballer des Jahres 2018 von Trainer Manuel Pellegrini aber schon in der 20. Minute ausgetauscht. Es dürfte sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben.

Arnautovic, der im Dezember vier Ligaspiele wegen einer Muskelverletzung verpasst hatte, wirkte mit seinem Wechsel nicht ganz zufrieden. Erst am Mittwoch hatte der 29-Jährige in der Premier League mit einem Doppelpack gegen Brighton geglänzt. Gegen Birmingham sorgte Arnautovics Ersatzmann Andy Carroll erst im Finish für die Entscheidung (91.). Anzeige Manchester United feierte im fünften Spiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer den fünften Sieg, setzte sich mit 2:0 (2:0) gegen Zweitligisten Reading durch. Der Spanier Juan Mata (22.) per Foulelfmeter und Romelu Lukaku (45.+4) erzielten im Old Trafford die Tore für ManUnited. Brighton & Hove Albion gewann bei Premier-League-Konkurrent AFC Bournemouth mit 3:1 (2:0). Quelle: APA