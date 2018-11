Arnautovic-Tor bei Sieg von West Ham

Marco Arnautovic war am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League einer der Matchwinner für West Ham United. Der österreichische Teamstürmer erzielte beim 4:2-Heimsieg gegen Burnley den ersten Treffer der Partie (10.) und leistete die Vorarbeit zum 3:2. West Ham feierte nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen den dritten Saisonsieg.

Arnautovic erzielte nach Fehler von Burnley-Verteidiger James Tarkowski sein fünftes Saisontor. Burnley schaffte zweimal den Gleichstand, Felipe Anderson brachte die Londoner jeweils wieder in Führung (68., 84.). Beim zweiten Treffer verwertete der Brasilianer einen Abpraller nach Arnautovic-Schuss. Den Schlusspunkt setzte Chicharito in der 92. Minute.

Einen emotionalen Sieg feierte Leicester City mit einem 1:0 bei Cardiff City. Es war das erste Spiel der "Foxes" seit dem Tod von Club-Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha, der am vergangenen Samstag bei einem Hubschrauberabsturz vor dem Stadion mit vier weitere Menschen ums Leben kam. Die Spieler beider Mannschaften versammelten sich vor dem Spiel zu einer Schweigeminute. Nach dem Treffer von Demarai Gray zog sich der Torschütze sein Trikot aus, auf zeigte auf seinem Unterleibchen die Botschaft 'For Khun Vichai" und sah dafür die Gelbe Karte. Der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs saß bei Leicester die gesamte Spielzeit auf der Ersatzbank.

Manchester United hatte die 11. Runde in der englischen Fußball-Premier-League zuvor mit einem Last-Minute-Sieg eröffnet. Der eingewechselte englische Teamspieler Marcus Rashford schoss den kriselnden Vizemeister in der 92. Minute nach Vorlage von Paul Pogba zu einem 2:1-Auswärtssieg bei Bournemouth. Zuvor hatte Anthony Martial die frühe Heim-Führung von Callum Wilson ausgeglichen (11.).

Die Elf des in der Kritik stehenden Starcoach Jose Mourinho startete erneut fehlerhaft, präsentierte sich aber - wie öfters in den vergangenen Spielen - in der zweiten Hälfte verbessert. Nachdem die Gäste einige Topchancen ungenützt gelassen hatten, traf Rashford spät aus kurzer Distanz. Die "Red Devils" schoben sich mit dem sechsten Saisonsieg zwischenzeitlich auf die siebente Tabellenposition vor.

Quelle: Apa/Ag.