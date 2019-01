Arnautovic-Transfer nach China angeblich geplatzt

Laut der englischen Zeitung "The Sun" ist der Wechsel von Marko Arnautovic von West Ham zu Shanghai SIPG geplatzt. Demnach soll Chinas Meister das Interesse an Österreichs Fußballer des Jahres verloren haben. Zudem berichtete die "Sun", dass Arnautovic am Samstag in Bournemouth nicht im Kader steht, da er laut einer nicht genannten Quelle "nicht in der geistigen Verfassung ist, zu spielen".

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Pellegrini würde Arnautovic lieber behalten