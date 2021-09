Arnautovic trifft und verschießt Elfmeter bei Bolognas 2:4

Marko Arnautovic hat seinen dritten Saisontreffer in der italienischen Fußball-Serie-A erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer verkürzte bei der 2:4-Niederlage von Bologna bei Empoli am Sonntag mit einem Rechtsschuss in der 77. Minute auf 2:3. Aus einem Doppelpack des 32-Jährigen wurde es nichts, da er in der 20. Minute beim Stand von 1:1 einen Elfmeter an die Stange gesetzt hatte. Inklusive Cup hält der Wiener nun nach sieben Pflichtspieleinsätzen für seinen neuen Club bei vier Toren.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Arnautovic traf zum dritten Mal in der Liga für Bologna