Arnautovic zum besten Serie A-Spieler des Monats gekürt

Marko Arnautovic ist der beste Spieler der Serie A im Monat September. Der Stürmer von FC Bologna wurde vom Spielerverband Assocalciatori aufgrund seiner Leistungen in den letzten Wochen als solcher ausgewählt. "In diesem Jahr wurde Arnautovic von großen Mannschaften wie Juventus und Manchester United umworben, aber er bleibt in Bologna, wo die Fans ihn immer geschätzt und ihm die Rolle des charismatischen Anführers zugeschrieben haben", so der Verband.

SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Arnautovic war zuletzt für das ÖFB-Team im Einsatz