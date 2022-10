Arsenal schießt Liverpool tiefer in Krise - 700. Ronaldo-Tor

Der FC Liverpool erlebt in der englischen Fußball-Premier-League den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren. Bei Arsenal in London unterlag die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp am Sonntag nach frühem Rückstand in einem intensiven Duell mit 2:3 (1:2). Arsenal übernahm durch den Heimerfolg wieder die Tabellenführung. Beim 2:1-Erfolg von Manchester United bei Everton erzielte Cristiano Ronaldo sein 700. Vereinstor.

SN/APA/IKIMAGES/IAN KINGTON Jubel bei den Gunners, Enttäuschung bei den Liverpoolern