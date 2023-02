Arsenal siegt 4:2 bei Aston Villa - Manchester City patzt

Dank späten Toren hat Arsenal im Titelrennen der Premier League drei Zähler angeschrieben und wegen eines Patzers des englischen Fußball-Meisters Manchester City wieder die Tabellenführung übernommen. Villa-Torhüter Emiliano Martinez per Eigentor (93.) und Gabriel Martinelli mit seinem Tor in der 98. Minute waren beim 4:2 der "Gunners" bei Aston Villa am Samstag hauptverantwortlich für den Sieg. ManCity kam bei Aufsteiger Nottingham Forest hingegen nicht über ein 1:1 hinaus.

SN/APA/AFP/GEOFF CADDICK Jorginho (m.) wird von Mitspielern gefeiert