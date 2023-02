Arsenal siegt dank späten Toren 4:2 bei Aston Villa

Dank späten Toren hat Arsenal im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League drei Zähler angeschrieben. Villa-Torhüter Emiliano Martinez per Eigentor in der 93. und Gabriel Martinelli mit seinem Tor in der 98. Minute waren beim 4:2 bei Aston Villa am Samstag hauptverantwortlich für den Erfolg der "Gunners". Arsenal übernahm damit wieder die Tabellenführung von Manchester City, der amtierende Meister war erst später bei Nottingham Forest im Einsatz.

SN/APA/AFP/GEOFF CADDICK Jorginho (m.) wird von Mitspielern gefeiert