Arsenal verlor bei Emery-Debüt gegen ManCity 0:2

Arsenal hat sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Unai Emery verloren. Die Gunners unterlagen bei ihrem Auftakt in der Premier League am Sonntag verdient mit 0:2 (0:1) gegen den aktuellen Meister Manchester City. Raheem Sterling (14.) und Bernardo Silva (64.) erzielten die Tore für die Gäste, die sich gut in Form zeigten. Mit einem klaren Sieg startete auch Liverpool in die neue Saison.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Gelungener Start von Meister ManCity