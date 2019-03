Arsenal vor Derby gegen Tottenham im Aufwind

Vor dem Auswärtsspiel gegen Tottenham wittert Arsenal die Chance, den Nordlondoner Fußball-Rivalen in der englischen Premier League noch abzufangen. Während die drittplatzierten "Spurs" zuletzt zwei Niederlagen kassierten, befindet sich der Vierte Arsenal nach drei Siegen in Folge auf dem Vormarsch und würde mit einem weiteren Erfolg am Samstag bis auf einen Punkt an Tottenham herankommen.

/APA (AFP)/GLYN KIRK Tottenham kassierte eine 0:2-Niederlage bei Chelsea