AS Rom setzt auf seine "Riesen": Red Bull Salzburg droht nach Standards große Gefahr

So tickt Salzburgs Gegner im Europacup: Beim 2:2 gegen den AC Mailand blieb die Offensivabteilung blass. Aber die Moral stimmt.

Es finden immer wieder Fußballspiele statt, deren Endstand völlig konträr zum Spielverlauf ist. Das Duell in der italienischen Serie A zwischen Meister AC Mailand und AS Rom war so eine Partie. Die Römer, die im Sechzehntelfinale der Europa League auf Red Bull Salzburg treffen, waren klar unterlegen, sahen bis zur 87. Minute auch wie der sichere Verlierer aus. Nach zwei Standardsituationen gelang Rom nach einem 0:2 noch der Ausgleich zum 2:2.

Die SN verfolgten das Topspiel live im ...