Atletico, Arsenal vor Viertelfinal-Einzug in EL

Atletico Madrid und Arsenal haben in der Fußball-Europa-League die Tür zum Einzug ins Viertelfinale weit aufgestoßen. Die Spanier setzten sich am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lok Moskau zu Hause mit 3:0 (1:0) durch, die zuletzt strauchelnden Engländer gewannen bei AC Milan ebenfalls mit 2:0 (2:0). Auch Olympique Lyon setzte sich auswärts bei ZSKA Moskau mit 1:0 (0:0) durch.

Henrich Mchitarjan brachte Arsenal im Meazza-Stadion schon in der 15. Minute durch einen abgefälschten Schuss voran. Für Milan war es das erste Gegentor in einem Pflichtspiel nach 569 Minuten. Arsenal, das zuvor vier Spiele in Folge verloren hatte, blieb danach am Drücker. Mchitarjan traf Metall, ehe Aaron Ramsey tief in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Spielhälfte verteidigten die Gäste um den angezählten Langzeitcoach Arsene Wenger die Führung erfolgreich.

Für Atletico traf Saul Niguez (22.) nach einem Alleingang im Mittelfeld aus rund 25 Metern zum sehenswerten 1:0. Die Spanier hatten die Partie gegen die Russen im Griff, Star-Angreifer Diego Costa (47.) legte kurz nach der Pause nach. Für den Schlusspunkt und eine entspannte Reise zum Rückspiel in Moskau am kommenden Donnerstag sorgte dann Koke (90.) im Finish.

(APA)