Atletico-Coach Simeone über Genitalien-Geste: "Haben Eier"

Atletico-Madrid-Coach Diego Simeone ist ein Wiederholungstäter - zumindest was eine eindeutige Geste in Richtung seiner Genitalien betrifft. Nach dem 1:0-Treffer seines Teams im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League gegen Juventus Turin durch Jose Maria Gimenez (Endstand 2:0) fasste sich der argentinische Trainer demonstrativ in den Schritt und stieß einen lauten Jubelschrei aus.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Simeone ist für eigentümlichen Jubel bekannt