Atletico im Elfmeterglück: Spitzenreiter nach 1:0 in Elche

Mit viel Zittern hat Tabellenführer Atletico Madrid in der 34. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft drei Punkte eingefahren. Das Team von Diego Simeone siegte am Samstag bei Nachzügler Elche mit 1:0, weil die Gastgeber in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen. Nach dem Samstag lag Atletico zwei Punkte vor dem Stadtrivalen Real, der gegen Osasuna mit 2:0 gewann. Der fünf Punkte zurückliegende FC Barcelona ist vor seinem Gastspiel am Sonntag in Valencia gefordert.

SN/APA/AFP/JOSE JORDAN Atletico bleibt Spaniens Spitzenreiter