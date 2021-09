Atletico nach Suarez-Doppelpack bei Getafe Spitzenreiter

Torjäger Luis Suarez hat Titelverteidiger Atletico Madrid mit einem Doppelpack in der Schlussphase vor der ersten Saisonniederlage in der spanischen Fußball-Meisterschaft bewahrt. Die beiden Treffer des 34-Jährigen aus Uruguay in der 78. und 90. Minute beim 2:1 am Dienstagabend bei Getafe ließen die Mannschaft von Trainer Diego Siméone stattdessen sogar zunächst auf den ersten Platz der Primera Divison klettern.

SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Suarez bei seiner Lieblingsbeschäftigung: dem Jubel nach dem Torerfolg