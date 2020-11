Atletico übernahm in Spanien Tabellenführung

Salzburgs Champions-League-Gruppengegner Atletico Madrid ist in der spanischen Fußball-Liga vorübergehend an die Tabellenspitze geklettert. Das einzige ungeschlagene Team der Liga setzte sich am Samstagabend zu Hause gegen Cadiz sicher mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten die Offensivstars Joao Felix (8., 91.), Marcos Llorente (22.) und Luis Suarez (51.).

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Joao Felix mit einem Doppelpack wieder Topmann bei Atletico