Aubameyang bei Überfall am Kiefer verletzt

Fußballprofi Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona ist bei einem Raubüberfall in seinem Haus am Kiefer verletzt worden. "Sonntagnacht sind ein paar gewalttätige Feiglinge in unser Zuhause eingebrochen und haben meine Familie, meine Kinder bedroht - nur um etwas zu stehlen", schrieb der 33-Jährige am Mittwoch bei Twitter. "Sie haben mich am Kiefer verletzt, aber ich werde mich in kürzester Zeit erholen." Seine Familie sei physisch unverletzt geblieben.

SN/APA/AFP/JOSEP LAGO Schwierige Zeit für den Stürmer