Auch der Fürst von Monaco drückt dem Ex-Trainer von Red Bull Salzburg, Adi Hütter, die Daumen

Mit Red Bull Salzburg und den Young Boys aus Bern gewann Adi Hütter Meistertitel. Nach seiner Auszeit greift der Wahlsalzburger nun wieder an. Den AS Monaco soll Hütter als neuer Trainer wieder ins internationale Fußballgeschäft führen.

Schon am Montag bei Trainingsbeginn soll es auch offiziell werden: Ex-Salzburg-Trainer Adi Hütter ist wieder im Fußballgeschäft. Der 53-Jährige, der Red Bull Salzburg und Young Boys Bern zu Meisterehren führte und mit Eintracht Frankfurt bis in das Semifinale der Europa League vorgestoßen ist, übernimmt das Traineramt beim Topclub der französischen Liga AS Monaco. Das Team von der Côte d'Azur soll der Wahlsalzburger mit Wohnsitz Seekirchen wieder ins internationale Geschäft führen. Die Erwartungshaltung im Fürstentum ist jedenfalls hoch, weil die Monegassen zu den Vereinen mit den größten Möglichkeiten zählen und immer wieder Topstars entwickeln. Wie zuletzt Kylian Mbappé, der von Monaco zu Paris SG wechselte.

Das Faninteresse am Fußball in Monaco ist zwar nicht riesengroß, so kommen zu den Heimspielen in der Liga ins Stade Louis II oft keine 10.000 Zuschauer, aber zu den glühenden Fans des Clubs zählt auch der Fürst von Monaco. Albert II. drückt bei Heimspielen des Öfteren live im Stadion die Daumen. Ein anderer Ex-Salzburger hatte Monaco in der Saison 2020/21 schon erfolgreich trainiert. Niko Kovac führte den Club auf Platz drei. Und Kovacs Berater, Alen Augustincic, ist aktuell auch der von Hütter.