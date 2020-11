Auch drei Tore garantieren Bullen-Jungstar Okafor keinen Fixplatz

Salzburg-Stürmer Noah Okafor war beim 5:0 gegen WSG Tirol mit einem Hattrick der Mann des Tages. Seine starke Leistung bedeutet nicht, dass er gegen die Bayern am Dienstag erste Wahl ist.

Ziemlich geschockt reagierte man bei Fußballmeister Red Bull Salzburg auf die verschärften Covid-Maßnahmen der Bundesregierung. Während am Samstag beim 5:0 gegen die WSG Wattens noch 1500 Zuschauer in die Red-Bull-Arena durften, muss das Topspiel am Dienstag in der dritten Runde der Champions League gegen Titelverteidiger Bayern München vor leeren Rängen stattfinden. Profisport darf im November nur ohne Zuschauer stattfinden.

"Das tut natürlich wirklich weh aus vielerlei Hinsicht", sagte Stephan Reiter, der Geschäftsführer der Salzburger, zu Sky, allgemein bezogen ...