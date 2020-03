Auch EL-Achtelfinal-Rückspiel von Basel in Frankfurt

Auch das Fußball-Europa-League-Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt wird in Frankfurt ausgetragen. Das Match ist für 19. März angesetzt und dürfte wie das am (heutigen) Donnerstag ausgetragene Hinspiel in Frankfurt ebenfalls ohne Zuschauer ausgetragen werden - sofern die Retourpartie überhaupt stattfindet. Die diesbezügliche Entscheidung wird für Dienstag erwartet.

Bei Frankfurt stehen Trainer Adi Hütter sowie die ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker unter Vertrag. Quelle: Apa/Ag.