Auch Salzburg-Gegner Genk spielte bei CL-Generalprobe 2:2

Dem belgischen Fußball-Meister KRC Genk ist auch mit seinem neuen Trainer kein Befreiungsschlag gelungen. Salzburgs nächster Champions-League-Gegner kam am Samstag im ersten Spiel unter dem Deutschen Hannes Wolf in der Liga bei Royal Excel Mouscron nicht über ein 2:2 hinaus. Damit ging auch die Generalprobe der Belgier für das CL-Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) gegen Salzburg daneben.

Genk hat aus den vergangenen vier Ligaspielen nur zwei Punkte geholt. In der Tabelle hängt der Titelverteidiger als Neunter weiter im Mittelfeld fest. Der Rückstand auf Spitzenreiter Club Brügge beträgt bereits 15 Zähler. In Mouscron ging Genk durch Tore von Sebastien Dewaest (20.) und Paul Onuachu (55.) mit 2:1 in Führung, gab diese aber noch aus der Hand. Salzburg hatte am Samstag in der Liga gegen den SKN St. Pölten ebenfalls 2:2 gespielt. Quelle: APA