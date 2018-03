Auch Salzburgs Hwang für Dortmund-Hinspiel fraglich

Fußball-Meister Red Bull Salzburg bangt nach Diadie Samassekou vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (19.00 Uhr) bei Borussia Dortmund auch um den Einsatz von Stürmer Hwang Hee-chan. Der Südkoreaner erlitt am Sonntag im Ligaspiel gegen Rapid (1:0) eine Ristprellung, erklärte ein Clubsprecher am Montag. Der 22-Jährige sei für das Hinspiel in Dortmund fraglich.

SN/APA (Krug)/KRUGFOTO Hwang verletzte sich am Sonntag gegen Rapid