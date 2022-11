Auch Spanien bei WM mit verletzungsbedingtem Spielerausfall

Auch beim spanischen Fußball-Nationalteam hat sich unmittelbar vor der WM in Katar der Verletzungsteufel blicken lassen. Betroffen ist Linksverteidiger Jose Gaya, der sich im Training in Amman/Jordanien eine Knöchelverletzung zuzog und nun das Turnier verpasst. Er wird durch Alejandro Balde ersetzt, der 19-Jährige wurde erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen.

SN/APA/AFP/JOSE JORDAN Für Valencias Jose Gaya sind die WM-Träume geplatzt