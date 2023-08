Auch weibliche Fußballstars zieht es nach Saudi-Arabien

Ronaldo, Benzema, Mané, Firmino, Fabinho und Co.: Die Saudi Pro League kauft derzeit die Superstars in großem Stil ein. Schon bald soll eine ähnliche Welle auch bei Fußballerinnen folgen.

Monika Staab will den Frauenfußball in Saudi-Arabien weiterentwickeln.

Die in Saudi-Arabien tätige deutsche Trainerin Monika Staab rechnet damit, dass künftig auch prominente Fußballerinnen in den Wüstenstaat wechseln werden.

Die Clubs wollten nicht nur Meister bei den Männern werden, sondern auch bei den Frauen, sagte Staab im Deutschlandfunk "Players"-Podcast. Die 64-Jährige war zuvor in Bahrain und Katar tätig und baut seit 2021 ein Frauen-Auswahlteam in Saudi-Arabien auf. Noch bis vor wenigen Jahren war es Frauen in dem Land verboten, Fußball zu spielen.

"Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt Gerüchte, dass ungefähr vier, fünf Weltklassespielerinnen, die auch an der WM teilnehmen, nach Saudi-Arabien gehen", sagte Staab. Sie erklärte, es gebe mehrere Männervereine, die auch den Frauenfußball aufgenommen hätten und in europäische Trainer investierten, um die Qualität zu heben. Im vergangenen Oktober startete eine Premier League der Frauen mit acht Teams. Das Land steht wegen Menschenrechtsverletzungen aber immer wieder in der Kritik.

Monika Staab ist jetzt in Saudi-Arabien mit Schwierigkeiten und Vorurteilen konfrontiert, die sie selbst in ihrer aktiven Zeit erlebt hat: Fußball sei für Frauen gesundheitsschädigend oder wirke sich auf deren Gebärfähigkeit aus. Darum gehe es zunächst auch um eine Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft.

Staab ist eine Weltreisende in Sachen Fußballausbildung. Sie hat in mehr als 80 Ländern Entwicklungs- und Aufbauarbeit geleistet, darunter in Nordkorea, Pakistan oder Iran. Muslimische Länder sind für sie kein Neuland. In Saudi-Arabien soll sie neben ihrem Nationalteam-Job auch für die Ausbildung von Trainerinnen zuständig sein.