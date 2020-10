Auf den Jubel folgte bei Red Bull Salzburg der Schock

Die Freude nach der Gruppenauslosung war bei Red Bull Salzburg riesig, aber vor dem Alltag in der Liga am Sonntag gegen Hartberg gab es nur traurige Gesichter bei den Meisterkickern.

Plötzlich war die ausgelassene Stimmung bei Fußballmeister Red Bull Salzburg im Keller, wohin man auch blickte, man sah nur in traurige Gesichter. Der Schock saß tief, als am Freitag bekannt wurde, dass sich Antoine Bernede erneut das Schienbein gebrochen hat. Am Sonntag im Heimspiel gegen das Sensationsteam der vergangenen Saison, Hartberg, wollen die Bullen-Profis nun auch für ihren schwer verletzten Mitspieler siegen. In die Champions League starten die Salzburger am 21. Oktober zu Hause gegen Lok Moskau.

