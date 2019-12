Auf Salzburg und LASK warten in Europa League alte Bekannte

Ein deutsches Trio und viele alte Bekannte warten bei der Sechzehntelfinalauslosung am Montag (13.00 Uhr) auf Österreichs Europa-League-Vertreter Salzburg und LASK. Als Dritter der Champions-League-Gruppe bzw. EL-Gruppensieger werden beide in Nyon aus Topf eins gezogen und könnten auf klingende Namen wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg oder AS Roma treffen.

SN/APA (EXPA/Eisenbauer)/EXPA/REINH Österreichs beide Top-Teams wollen auch Europa weiter erobern