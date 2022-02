Aufatmen bei Red Bull Salzburg: Meister ist gegen den LASK spielfähig

Tabellenführer Red Bull Salzburg kann am Mittwoch den Nachtrag beim LASK absolvieren. Bei einigen Profis fiel der Coronatest am Montag negativ aus.

Die Coronawelle erhöht bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg den Terminstress in den nächsten Wochen doch ziemlich beträchtlich. Aufgrund von 32 Covidfällen, 17 Spieler und 15 Betreuer waren betroffen, musste die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle am vergangenen Wochenende eine Spielpause einlegen. Die Partie beim LASK wurde auf Mittwoch verschoben, da die Salzburger nicht die notwendigen gesunden 14 Feldspieler und zwei Torhüter stellen konnten, um auch spielfähig zu sein. Nach weiteren Coronatests am Montag war dann gesichert, ...