Aufstand der neuen Fußballmächte

England, Spanien und Italien sind nur mehr Zuschauer im Halbfinale der Champions League. Der FC Bayern ist nach der 8:2-Gala Titelfavorit. Oder schlägt gar die Stunde der Underdogs?

Kein Team aus England, aus der milliardenschweren und daher zur besten Liga der Welt hochstilisierten Premier League, steht im Halbfinale der Champions League. Die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona sind ebenso gescheitert, Zweiteres mit 2:8 gegen den FC Bayern sogar blamabel. Juventus Turin musste überhaupt schon im Achtelfinale die Segel streichen, womit erstmals seit 2006 weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi im Halbfinale der Königsklasse vertreten sind. Einzig Paris Saint-Germain zog mit einem Last-Minute-2:1 über Atalanta Bergamo beim Finalturnier den Kopf noch aus der Schlinge und wird nun um den Einzug ins Endspiel von RB Leipzig gefordert. Olympique Lyon wiederum warf völlig verdient Manchester City mit 3:1 aus dem Bewerb und will den Sensationslauf sogar gegen die sehr starken Bayern prolongieren. Geht der Aufstand der vermeintlichen Underdogs weiter?

Denn auf dem Papier scheinen die Rollen in den deutsch-französischen Halbfinals wieder klar verteilt. Doch die Favoriten aus Paris und München sind gewarnt. "Lyon hat, nachdem sie Juventus rausgeschmissen haben, zum zweiten Mal gezeigt, dass man sie auf gar keinen Fall unterschätzen darf", sagt Karl-Heinz Rummenigge. Der Bayern-Boss ist sich aber auch sicher, dass diese Gefahr bei seinen Spielern nicht besteht: "Ich war nach dem Spiel in der Kabine. Da war keine Party, da ist keiner ausgeflippt. Die Mannschaft ist total fokussiert und wird genauso seriös das Halbfinale angehen. Wir hoffen, dass wir unser großes Ziel erreichen: das Finale."

Aber auch Lyon-Trainer Rudi Garcia war nach dem Coup über Manchester City nicht im siebten Himmel, strotzte aber vor Selbstvertrauen: "Wir verdienen es, im Halbfinale zu sein, und dürfen auch hoffen, es ins Endspiel zu schaffen." In dieselbe Kerbe schlägt Matchwinner Moussa Dembélé, der in der 75. Minute eingewechselt wurde und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Engländer die Siegtore (79., 85.) erzielte: "Natürlich ist der FC Bayern ein sehr großer Club und jetzt auch Topfavorit auf den Titel. Aber wir haben schon gegen zwei ähnliche Vereine gezeigt, dass wir Fußball spielen können." Während die Citizens wieder einmal vor dem Halbfinale scheiterten und ihre Wunden lecken müssen und sich auch Barcelona von der 2:8-Schmach erst erholen muss, ist der FC Bayern nach der Gala wiederum nur mehr zwei Siege vom Triple entfernt. Zu dominant war der Auftritt, als dass sich David Alaba und Co. ihrer Favoritenrolle erwehren könnten. Nach einer halben Stunde war der Viertelfinalschlager gegen die Katalanen entschieden. Einzig das Eigentor Alabas zum 1:1 war ein kleiner Schönheitsfehler. Ansonsten lieferten die Deutschen sogar eine geschichtsträchtige Vorstellung ab. Noch nie gelangen einer Mannschaft acht Tore in einem K.-o.-Spiel, 39 Saisontreffer in der Königsklasse sind schon jetzt Vereinsrekord, seit der letzten Niederlage im Dezember gab es in 28 Spielen 27 Siege und ein Remis. Der jüngste war der 19. Sieg in Serie.

Als "unbegreiflich" empfanden auch die Bayern-Spieler selbst ihr Torspektakel gegen hilflos agierende Spanier. Da holte sogar die stets kritische und analytische Vereinsikone Oliver Kahn zu Superlativen aus. "Erst jetzt realisiere ich, was wirklich gestern passiert ist im Estádio da Luz", sagte Kahn am Tag danach. Trainer Hansi Flick musste alles "erst mal sacken lassen", ehe sich die Mannschaft dann aber schon wieder auf die bevorstehenden Aufgaben konzentrieren wollte. "Wir sind noch nicht am Ende", verkündete Joshua Kimmich. "Das war erst der erste von drei Schritten hier in Lissabon", sagte Serge Gnabry. "Wir sind glücklich, aber wir wollen mehr", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidžić.

Bevor die Bayern am Mittwoch ihre Mission fortsetzen, scheint die Ausgangslage am Dienstag im Duell zwischen PSG und Leipzig ausgeglichener. Nach dem 2:1 über Atlético Madrid wittern die Bullen ihre große Chance. Erstmals stehen je zwei deutsche und französische Teams im Halbfinale. Und erstmals sind Engländer, Spanier und Italiener vereint nur Zuschauer. "In Brüssel und auf dem Feld - Deutschland und Frankreich sind die Motoren Europas", sagt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.