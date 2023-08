Aufstieg! Klaksvík ist das neue Düdelingen

Der K. o. von Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation vor elf Jahren gegen F91 Düdelingen gilt als eine der ganz großen Fußballsensationen. Nicht nur in Österreich und Luxemburg. Eine noch dickere Überraschung hat Fußball-Europa seit Mittwoch zu bieten: Klaksvíkar Ítróttarfelag, kurz KÍ Klaksvík, der amtierende Meister von den Färöern, hat sich in der Champions-League-Qualifikation schon zum zweiten Mal als Favoritenschreck präsentiert. Nachdem das Team aus der 5000-Einwohner-Stadt den ungarischen Meister Ferencváros Budapest eliminiert hatte, wurde nun in der zweiten Qualifikationsrunde zur Königsklasse auch der schwedische Champion BK Häcken überwunden. Klaksvík siegte im Rückspiel in Göteborg 4:3 im Elfmeterschießen, nach 120 Spielminuten war es 3:3 gestanden. Im Hinspiel hatte es keine Tore gegeben.

"Tränen. Freudentränen. Was für ein Team. Was für ein Club. Was für eine Stadt. Was für eine Geschichte. Großartige Fan-Unterstützung. Das ist unglaublich", twitterte der Club nach dem historischen Aufstieg in die dritte Qualirunde, wo es erneut zum Duell gegen ein skandinavisches Team kommt. Es wartet der norwegische Meister Molde. Bei einer Niederlage würde es für Klaksvík in den Play-offs zur Europa League weitergehen. Die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase - bei zwei Niederlagen steigen die Färöer in die Conference League um - ist Klaksvík als erstem Team von den Schafsinseln überhaupt sicher. Dorthin hat es Salzburg-Schreck Düdelingen mittlerweile zwei Mal geschafft: 2018 und 2019 standen die Luxemburger in der Gruppenphase der Europa League.