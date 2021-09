Auftaktsieg für West Ham in Rapids EL-Gruppe H

West Ham United hat nach der Auftaktrunde in der Rapid-Gruppe H die Tabellenführung in der Fußball-Europa-League übernommen. Der englische Gruppenfavorit setzte sich bei Dinamo Zagreb mit 2:0 durch und liegt dank des besseren Torverhältnisses vor Genk (1:0 bei Rapid). Im Sturm-Graz-Pool B trennten sich PSV Eindhoven und Real Sociedad 2:2. Peter Stöger verlor bei seiner Rückkehr nach Deutschland mit Ferencvaros Budapest in Leverkusen nach Führung mit 1:2.

SN/APA/dpa/Marius Becker Peter Stöger spielte mit Ferencvaros in Deutschland