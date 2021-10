Augsburg beendet mit 4:1 gegen Stuttgart Sieglos-Serie

Der FC Augsburg hat nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg in Serie einen Schritt aus der Krise gemacht. Mit zwei Toren nach einem Eckball und zwei Stürmertreffern bescherten die Augsburger Markus Weinzierl beim 4:1 (1:1) gegen den VfB Stuttgart am Sonntag den 50. Bundesligasieg als Trainer in der Fuggerstadt. Mit seinem zweiten Saisonerfolg rückte der FCA bis auf einen Zähler an den VfB heran, liegt aber weiter auf Relegationsplatz 16.

SN/APA/dpa/Matthias Balk Augsburg bejubelt den zweiten Saisonsieg