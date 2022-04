Aus für das Panini-Album bei der EM

Harte Zeiten für Pickerlsammler: Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gibt es erstmals seit Jahrzehnten kein Panini-Album mehr. Ein US-Verlag löst das italienische Kult-Unternehmen ab.

Nur wenn es voll ist, zählt es: Vor Welt- und Europameisterschaften wird das Fußballfieber seit Langem durch die Panini-Sammelbilder angefacht. Für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland müssen sich Fans auf eine Neuerung gefasst machen. Der US-amerikanische Sammelkarten-Hersteller Topps wurde Partner der Euro 2024 sowie 2028 und vertreibt damit die offiziellen Sticker für diese Turniere, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit endet die jahrzehntelange Partnerschaft der Kult-Sammelbildchen-Firma Panini aus dem italienischen Modena, die nach Angaben der Europäischen Fußball-Union UEFA 1980 begann. Das Unternehmen äußerte sich auf Nachfrage am Mittwoch zunächst nicht dazu. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

"Für Topps ist es ein absoluter Meilenstein, da wir unsere erste Partnerschaft mit der UEFA Euro in unserer über 70-jährigen Geschichte feiern", sagte Topps-Marketing-Chef Patrick Rausch laut Mitteilung. Als Werbegesicht holte sich die Firma die portugiesische Trainer-Legende José Mourinho ins Boot. "The Special One" (der Besondere), wie ihn seine Fans oft nennen, trainiert aktuell den italienischen Serie-A-Club AS Rom.

Das WM-Album für 2022 ist von der Änderung nicht betroffen. Auch bei der Endrunde mit dem ungewöhnlichen Wintertermin wird es wieder Sammelbilder geben, diesmal ab August oder September. Das erste Panini-WM-Album erschien 1970.